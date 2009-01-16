Президент Буш попрощался с американцами

Президент США Джордж БУШ заявил, что ему на этом посту пришлось принимать немало «нелегких решений».

Об этом он сказал в своем прощальном обращении к нации, передает радио “Свобода”.

Некоторые из них Дж.БУШ, по его словам, изменил бы, если бы это было возможно. Однако лидер США выразил убеждение, что его политика позволила после терактов 11 сентября 2001 года защитить страну от новых атак террористов и способствовала распространению в мире идей свободы.

Он также высоко оценил меры, которые употребляет правительство США для борьбы с экономическим кризисом.

Дж.БУШ, который оставит должность Президента 20 января, пожелал успехов новоизбранному главе государства Бараку ОБАМЕ, который заменит его в Белом доме.