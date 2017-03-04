США заявили об ухудшении ситуации с правами человека в РФ из-за агрессии против Украины

Как передает Радио Свобода, из почти 200 осмотренных в отчете, первом при новом государственном секретаре Рексе Тиллерсоне, стран и территорий России адресованы одни из самых резких оценок, что резко контрастирует с преимущественно примирительной риторикой относительно Москвы президента США Дональда Трампа и его избегание публичных заявлений о правах человека в России или где-либо в мире.

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Как говорится в российской части отчета, Москва, в частности, продолжает обучать, снаряжать и снабжать пророссийские силы на востоке Украины, в ряды сепаратистов присоединились «многочисленные боевики» из России. «Достойные доверия наблюдатели возлагают вину за тысячи смертей и ранений гражданских и широко распространенные злоупотребления на поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе и российскую оккупационную власть в Крыму», – говорится в отчете.

В нем также упомянуто о политически мотивированных арестах и задержаниях украинских граждан в России и суды над ними.

Также отчет критикует ограничения на политическую деятельность и свободы выражения, собраний и средств информации. «Власть провела репрессивные законы и выборочно применяла уже имеющееся законодательство для запугивания, дискредитации, судебного преследования, заключения, задержаний, штрафов и подавления отдельных лиц и организации, критически настроенные к власти», – заявили о России в США.

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«Власть выбирала как особую цель лица и организации, поддерживающие власти Украины и выступавшие против действий властей России в Украине», – говорится в отчете.

Напомним, Государственный департамент США сообщил в очередном ежегодном отчете о положении с правами человека в мире, что в Украине наибольшие нарушения прав человека произошли в связи с конфликтом на востоке Украины и оккупацией части украинского Донбасса.