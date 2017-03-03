Financial Times: НАТО и ЕС нужна "большая стратегия", чтобы противостоять Путину, говорит британский генерал

Об этом пишет Сэм Джоунс в статье "НАТО и ЕС нужна "большая стратегия", чтобы противостоять Путину, говорит британский генерал", опубликованной на сайте газеты Financial Times.

НАТО не может сдерживать Россию в одиночку и вместе с ЕС должно разработать "большую стратегию" для безопасности Европы, предупредил высокопоставленный командующий альянса в Европе.

Сэр Эдриан Брэдшоу, британский генерал и заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО, сказал в интервью Financial Times, что Россия останется угрозой для тех пор, пока президент Владимир Путин будет у власти. Он сказал, что последствия могут быть "катастрофическими", если Запад потеряет согласованность в ответе "противнику, в руках которого все рычаги власти".

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"НАТО несет ответственность … не только за архитектуру и исполнение военной стратегии, но и за четкое понимание того, как военная стратегия интегрирована с другими ветвями национальной власти, а также за привлечение внимания к тому, где необходимо принимать меры в невоенной области", - сказал генерал Брэдшоу.

"Мы должны двигаться в направлении"большой стратегии", говоря старомодными терминами … Я думаю, у этого могут быть весьма серьезные последствия, учитывая отношения между НАТО и ЕС".

По словам генерала Брэдшоу, на Западе НАТО борется с многообразием проявлений российской агрессии – от провокационных военных учений на границах Европы до подрывной деятельности, наряду с приливом цифровой пропаганды и усилиями по манипулированию президентскими выборами в США. Учитывая ее влияние и реакцию Запада, Путин "может решить, что его методы…работают достаточно хорошо", - признал генерал.

Он отметил Балканы как территорию растущего беспокойства, где нужен объединенный подход НАТО и ЕС. Правительство Черногории утверждает, что Россия стояла за попыткой государственного переворота в стране в конце прошлого года. "Мы отдаем себе отчет [в том, что происходит на Балканах], и мы очень внимательно за этим наблюдаем", - сказал генерал Брэдшоу. "Балканы – слабое место Европы на юге".

По словам Брэдшоу, в то время как на Западе граждане хорошо понимали угрозу со стороны исламистского экстремизма, многие люди не осознавали опасности напряженных отношений с Москвой.

"Угроза со стороны России заключается в том, что из-за оппортунизма, ошибок и отсутствия ясности в отношении сдерживания, мы скатываемся к нежелательному конфликту, у которого могут быть серьезные последствия".

Генерал Брэдшоу говорит, что изменения, которые НАТО инициировало в 2014 году, были эффективными – в том числе высокий темп военных учений, с участием десятков тысяч войск в Восточной Европе, но обычных военных средств будет недостаточно. Западу нужно развивать то, что называют "гибридным сдерживанием", - сказал он.

НАТО и ЕС договорились о расширении сотрудничества по вопросам безопасности на саммите альянса в Варшаве в прошлом году, но некоторые государства-члены ЕС блокируют совместную работу на более формальном уровне, сказал Брэдшоу.

В течение многих лет более тесные связи пресекались напряженными отношениями между Турцией, членом НАТО, но не ЕС, а также Кипром, который входит в ЕС, но не является членом НАТО.

Генерал Брэдшоу служит заместителем Верховного главнокомандующего ОВС НАТО с 2014 года. Он уйдет в отставку в конце этого месяца, его преемником станет генерал-лейтенант Джеймс Эверард. Роль традиционно передается старшему британскому офицеру. Высший военный пост главнокомандующего объединенными силами НАТО обычно занимает офицер США.