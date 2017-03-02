В доме кандидата в президенты Франции Фийона прошли обыски

Как сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Parisien, обыск прошел в четверг, 2 марта, в парижском доме Фийона по распоряжению судебных следователей, которым 24 февраля было поручено провести расширенное расследование по делу о трудоустройстве Пенелопы Фийон.

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В среду, 1 марта, Фийон подтвердил факт вызова в суд, который может привести к предъявлению обвинений в растрате госсредств.

Политик вновь заявил о невиновности, обратил внимание на многочисленные нарушения в ходе расследования и назвал "политическим убийством" действия властей. По словам Фийона, только граждане на выборах должны решать, кто станет президентом Франции. Ранее Фийон заявлял, что выйдет из президентской гонки, если станет фигурантом расследования.

Как сообщал УНИАН, финансовая прокуратура Франции (PNF) открыла судебное следствие по делу о фиктивном трудоустройстве супруги кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона.