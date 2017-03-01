В Ираке распространяют признание лидером ИГИЛ поражения в Мосуле

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на интернет-издание IraqiNews.com.

Текст выступления Абу Бакр аль-Багдади, как сообщается, должен быть распространен среди боевиков в западной части Мосула.

Alsumaria News цитирует местные источники, утверждая, что лидер террористической организации сделал напутствие своим комбатантам, призвав их бежать и скрыться в горных районах Ирака и Сирии. Также боевикам был отдан приказ взорвать себя в окружении иракских войск с целью нанести урон противнику. Приближенные же к аль-Багдади командиры бежали в Сирию, на подконтрольную ИГ территорию.

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Иракские силы добились значительных успехов с момента наступления. Перед военными стоит задача вернуть себе западный Мосул и освободить его от боевиков ИГ. Военные командиры иракских сил и коалиции во главе с США заявили, что по сравнению с востоком, сопротивление на западе заметно слабее. В результате уже отвоеваны аэропорт города, крупная военная база и жизненно важный мост, связывающий обе части города. Боевики ИГ оставляют свои позиции и бегут из западной части города.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.