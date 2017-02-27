В Великобритании предупредили о значительном риске терактов со стороны ИГ

Об этом рассказал один из ведущих прокуроров королевства, специалист по расследованию преступлений террористов Макс Хилл, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

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"Я думаю, что, несомненно, есть высокий риск, он столь же существенный, какой была угроза для Лондона в 70-е годы, когда ІRA активно действовала", - отметил Хилл.

По его словам, интенсивность и частота подготовки серьезных терактов с целью нападения на гражданских лиц независимо от их расы и цвета кожи "составляет сейчас огромный риск, который никто из нас не должен игнорировать".