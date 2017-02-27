В Великобритании предупредили о значительном риске терактов со стороны ИГ

03:16, 27 февраля 2017
Мир
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Боевики "Исламского государства" планируют атаки на граждан в Великобритании и эта опасность такая же высокая, как во времена активности "Ирландской республиканской армии" (ІRA).

REUTERS

Об этом рассказал один из ведущих прокуроров королевства, специалист по расследованию преступлений террористов Макс Хилл, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

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"Я думаю, что, несомненно, есть высокий риск, он столь же существенный, какой была угроза для Лондона в 70-е годы, когда ІRA активно действовала", - отметил Хилл.

По его словам, интенсивность и частота подготовки серьезных терактов с целью нападения на гражданских лиц независимо от их расы и цвета кожи "составляет сейчас огромный риск, который никто из нас не должен игнорировать".

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Теги: #Великобритания