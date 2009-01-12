Австрия осудила решение Словакии запустить ядерный реактор

Австрия расценила как "совершенно неприемлемое" решение Словакии вновь запустить ядерный реактор на фоне нехватки топлива из-за газового кризиса. С таким заявлением выступил министр охраны окружающей среды Австрии Никалаус Берлакович. Он обратился к Брюсселю с призывом принять меры по отношению к Словакии, для которой остановка атомной электростанции "Ясловске-Богунице" (Jaslovske Bohunice) было ключевым требованием для принятия страны в Евросоюз, передает Associated Press.

Ранее правительство Словакии приняло решение вновь запустить ядерный реактор, полностью остановленный 31 декабря 2008 г. по просьбе Европейского союза. Как сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, это временная мера в "экстраординарных обстоятельствах".

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