Словакия возвращается к ядерной энергетике

Правительство Словакии приняло решение о возобновлении работы одного из реакторов на атомной станции в связи с прекращением поставок российского газа через Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта ФИЦО.

Ранее Словакия уже заявляла, что ей придется вновь запустить устаревший реактор мощностью 440 мегаватт на АЭС "Богунице", чтобы компенсировать нехватку энергии, связанную с прекращением поставок российского газа.

Закрытие АЭС "Богунице", которое произошло в 2008 году, было одним из условий вступления Словакии в Евросоюз.

"Мы понимаем, что это (запуск реактора) является нарушением соглашения о вступлении (в ЕС), но сейчас кризисное время", - заявил Р.ФИЦО на пресс-конференции после экстренного заседания правительства, на котором было принято это решение.

"Ущерб от нарушения соглашения будет меньше, чем ущерб, который будет нанесен коллапсом системы энергоснабжения", - добавил премьер.

После прекращения подачи российского газа в Словакии было объявлено так называемое чрезвычайное положение в экономике. Словакия на 98 % зависит от поставок газа из РФ.