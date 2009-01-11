Израильские военные ликвидировали одного из главных ракетчиков ХАМАС

Израильские военные объявили в субботу о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного палестинского боевика, отвечавшего за обстрелы Израиля дальнобойными ракетами.

В сообщении армейской пресс-службы Амир Манси назван "куратором ракетной программы (правящего движения) ХАМАС в районе города Газы и главным должностным лицом, отвечавшим за программу пусков дальнобойных ракет типа "Град".

Благодаря 122-миллиметровым "градам", которые, как подозревают израильтяне, попадают в Газу через границу с Египтом, боевики получили возможность обстреливать крупнейшие города израильского юга с совокупным населением свыше полумиллиона человек.

Манси был убит в субботу при запуске очередной ракеты в ходе операции наземных войск при участии Общей службы безопасности - израильской контрразведки, говорится в пресс-релизе.

РИА “Новости”