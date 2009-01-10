США и Грузия подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС и министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ 9 января подписали Хартию о сотрудничестве Грузии и США в вопросах безопасности, экономики и культуры.

Как сообщает ИА "Туран", церемония подписания прошла в Вашингтоне в здании Госдепартамента. На церемонии подписания К.РАЙС отметила, что Грузия является значимым партнером для США.

"США поддерживали и всегда будут поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии, а также ее желание стать членом НАТО и европейских структур", - сказала К.РАЙС. По ее словам, США, как друг и партнер, всегда будут помогать Грузии в достижении стремлений и желаний тех людей, которые собрались 5 лет назад и осуществили "Революцию роз".

Со своей стороны Г.ВАШАДЗЕ назвал "историческим для Грузии" день подписания хартии. По словам министра, документ подчеркивает стратегический характер партнерства между Грузией и США.

"С помощью этого документа стороны поддерживают территориальную целостность Грузии и ее интеграцию в евроструктуры, в европейское пространство, к чему наша страна давно стремится", - сказал Г.ВАШАДЗЕ и поблагодарил США "за все", что они сделали для Грузии.

"Подписанный документ - это не только выражение поддержки наших прав, но и обязанности, которые Грузия должна выполнить, чтобы создать с США открытое и либеральное общество", - сказал Г.ВАШАДЗЕ.

Текст документа изложен на 6 страницах и состоит из пяти основных пунктов - экономика, энергетика, безопасность, интеграция в евроструктуры, культурное сотрудничество.

В тексте хартии в разделе о "сотрудничестве в сфере обороны и безопасности" сообщается, в частности, что США и Грузия "планируют осуществить программу расширенного сотрудничества в сфере безопасности с целью усилить потенциал Грузии", и что обе страны также "намерены выработать структурированный план по усилению оперативной взаимосвязанности и потенциалов между НАТО и Грузией".

"Признавая наличие угроз для глобального мира и стабильности и помня об обязательствах Грузии и России о неиспользовании силы в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа, США и Грузия намерены расширить масштабы их продолжающегося сотрудничества в сфере обороны и безопасности для отражения этих угроз и для продвижения мира и стабильности", - говорится в документе.

В нем подчеркивается также, что, "развивая существующее сотрудничество между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран, США поддерживают усилия Грузии обеспечить ее легитимные потребности в сфере обороны и безопасности, включая развитие соответствующих и способных к взаимодействию с НАТО вооруженных сил".

В разделе хартии о сотрудничестве в сфере торговли и энергетики сообщается, в частности, что США и Грузия "приветствуют появление южного коридора в энергетической инфраструктуре".

"США и Грузия намерены изучить возможности для увеличения производства энергии в Грузии, укрепления эффективности использования энергии, а также укрепления физической безопасности транзита энергии через Грузию на европейские рынки", - говорится в документе. В нем сообщается, что США и Грузия "намерены развивать дальше существующее в течение более десятилетия сотрудничество наших двух стран, а также Азербайджана и Турции, результатом которого стали нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джехан и Баку-Супса, а также газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум".

Целью этого сотрудничества является "создание нового южного коридора, чтобы помочь Грузии и остальной Европе диверсифицировать их поставки природного газа, гарантировав импорт из Азербайджана и Центральной Азии", указывается в тексте хартии.

В торговом разделе документа говорится также о планах США и Грузии "изучить возможность заключения соглашения о свободной торговле".