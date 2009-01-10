Саакашвили обвинил Россию в агрессии против Восточной Европы
10:09, 10 января 2009Мир
4741
"...и это результат политики умиротворения"
Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ обвинил Россию в "агрессии" против Восточной Европы.
Как передает радио “Свобода”, об этом он сказал, выступая на заседании правительства Грузии.
В частности, комментируя ситуацию вокруг поставок российского газа в Украину и в Европу, М.СААКАШВИЛИ заявил, что в Восточной Европе - Софии, Белграде, Киеве и других городах - сложилась катастрофическая ситуация.
"В августе мы подверглись российской агрессии. Сейчас объектом агрессии иными способами стала вся Восточная Европа, и это результат политики умиротворения России, проводимой в течение нескольких лет", - заявил М.СААКАШВИЛИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter