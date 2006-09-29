Грузия избрала военный путь решения конфликтов в Абхазии и Южной Осетии и ощущает противодействие России таким силовым методам, заявил вице-премьер, министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ на пресс-конференции в Портороже (Словения), где он принял участие в заседании Совета Россия-НАТО.

Как сообщает РИА «Новости», комментируя обострение российско-грузинских отношений после задержания в Грузии четырех российских офицеров, , министр добавил, что нельзя забывать и о том факте, что 90% населения в Абхазии и Южной Осетии являются гражданами РФ.

С.ИВАНОВ считает, что для решения конфликтов Грузия должна самостоятельно вести переговоры с Абхазией и Южной Осетией.

"Нас бы устроил мирный, бесконфликтный способ решения этой проблемы - я имею в виду Южную Осетию и Абхазию", - заявил С.ИВАНОВ. "Для этого руководству Грузии надо начать диалог с ними, а не с нами. Мы не сторона конфликта", - подчеркнул он.

Министр обороны России выразил сожаление, что такой диалог с властями Абхазии и Южной Осетии не только не ведется, но и нарушаются ранее достигнутые договоренности. По словам С.ИВАНОВА, все это свидетельствует о том, что грузинские власти видят единственный способ разрешения возникшего конфликта в силовых действиях.

Как сообщал УНИАН, после задержания российских военных в Грузии 27 сентября МИД России отозвал для консультаций в Москву посла РФ в Тбилиси Вячеслава КОВАЛЕНКО, а также заявил о эвакуации сотрудников российских учреждений в Грузии и членов их семей.

В то же время спикер Совета Федерации РФ Сергей МИРОНОВ заявил, что действия грузинских властей могут привести к войне. По его словам, в истории аналогичные приступы шпиономании уже становились этапом подготовки государства к развязыванию военных действий.