Генсек НАТО Столтенберг: "Я выступаю за диалог с Россией"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил сегодня перед Мюнхенской международной конференцией по безопасности.

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"Я выступаю за диалог с Россией, и НАТО ищет этот диалог, более конструктивных отношений с Россией. Россия - наш крупнейший сосед, и особенно во времена усиления военной деятельности, я убежден, нам нужен диалог. Особо следует подчеркнуть необходимость предсказуемости, прозрачности, уменьшения рисков, чтобы предотвратить несчастные случаи и снизить напряжение", - заявил генсек Альянса.

При этом Столтенберг подчеркнул, что Мюнхенская конференция "предоставляет платформу для такого взаимодействия".

Как сообщалось ранее, в Мюнхене сегодня открывается двухдневная 53 Международная конференция по вопросам безопасности.

Ожидается, что в рамках конференции президент Украины Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и международных организаций. В частности, запланированы его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, вице-президентом США Пенсом, генсеком НАТО Столтенбергом.