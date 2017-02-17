В Мюнхене открывается международная конференция по безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, в городе работают усиленные патрули полиции, в отелях появились надписи с предупреждениями о возможном перекрытии улиц и проверку документов.

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Сегодня утром район проведения конференции, которая состоится в отеле «Байришер Хоф», перекрыт несколькими линиями границы полиции. Ожидается, что к участникам конференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель.

Всего в мероприятии примут участие около 500 человек. На повестке дня конференции - будущее НАТО и трансатлантических отношений после избрания на пост президента США Дональда Трампа, состояние сотрудничества с Евросоюзом в вопросе безопасности и обороны, ситуация в Украине, отношения с Россией, война в Сирии и ситуация с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров.

Участники также обсудят вопросы терроризма, информационной войны и безопасность климата.

Участие в конференции примут генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Петр Порошенко, президент Афганистана Мохаммед Ашраф Ране, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, министры иностранных дел ряда стран, включая и РФ (Сергей Лавров).

США представят вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Джеймс Маттис, сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Ожидается, что в рамках конференции президент Украины Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и международных организаций. В частности, запланированы его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, вице-президентом США Пенсом, генсеком НАТО Столтенбергом.