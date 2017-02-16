Столтенберг подтвердил, что встретится с Порошенко в Мюнхене

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

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«Я встречусь с Петром Порошенко. Я встречаюсь с президентом Порошенко постоянно. Я встречаюсь с ним, я разговариваю с ним по телефону. На прошлой неделе мы принимали украинского премьер-министра, который посещал НАТО и Североатлантический совет», – заявил Столтенберг.

В этой связи генеральный секретарь добавил, что у НАТО очень тесный политический диалог с различными представителями украинской власти на высоком уровне.

«НАТО продолжит обеспечивать практическую поддержку, политическую поддержку для Украины. Украина является партнером, и мы высоко ценим партнерство с Украиной», – подчеркнул Столтенберг.