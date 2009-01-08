Дефицит бюджета США станет рекордным за послевоенное время.

В этом году он достигнет триллиона долларов, - об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Бюджетное управление Конгресса. Относительно ВВП дефицит достигнет восьми процентов. В отчете говорится, что ситуация с государственными финансами в этом году "резко ухудшится" по сравнению с прошлым, когда был зафиксирован дефицит в размере 450-ти миллиардов долларов. Основной причиной роста дефицита стал финансовый кризис, из-за которого доходы бюджета существенно упали. Расходы же, напротив, растут, поскольку американское государство пытается поддержать экономику на плаву за счет снижения налогов и увеличения госинвестиций.

Эхо Москвы