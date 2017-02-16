Возрастающая агрессия со стороны России: в США осудили приближения корабля разведки РФ к базе американского подводного флота
Конгрессмены штата Коннектикут обратились к Трампу с заявлением отреагировать на такие действия РФ.
В США обеспокоены из-за приближения разведывательного корабля России, который был зафиксирован неподалеку военно-морской базы подводного флота США в штате Коннектикут. Об этом заявили конгрессмены от штата, пишет «Радио Свобода».
Конгрессмены назвали приближение «растущей агрессией со стороны России» и призвали президента Дональда Трампа отреагировать на такие действия Кремля.
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Отмечается, что в американском Минобороны сообщили, что российское судно находится в международных водах восточного побережья США.
Сообщается, что судно зашло в порт на Кубе, а затем было замечено у побережья штата Делавэр.
Еще позже, судно заметили за 30 миль от базы подводного флота в Гротони, штат Коннектикут.
Как сообщал УНИАН ранее, во вторник, 14 февраля, российский шпионский корабль был обнаружен в международных водах, примерно в 70 милях от побережья Делавэра.
Отмечается, что корабль, имеющий название "Виктор Леонов", последний раз наблюдали у берегов США в апреле 2015 года. По данным источника , корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также способен измерять возможности сонаров ВМС США.