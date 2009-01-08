Америка пообещала восстановить грузинскую армию

Хартия о стратегическом партнерстве между США и Грузией позволит президенту США восстановить систему обороны Грузии. Об этом сообщил грузинским журналистам помощник заместителя госсекретаря США Метью Брайза. "Документ предусматривает сотрудничество между двумя странами по вопросам реформ, я имею в виду военные реформы. Каким образом это будет происходить, в документе не указано, поскольку он носит общий характер. Но президент Буш уже сказал, что мы будем сотрудничать с Грузией в этом направлении. Главное, чтобы население в стране чувствовало себя в безопасности", - сказал М.Брайза.

Помощник заместителя госсекретаря США также сообщил, что страны будут сотрудничать не только в военной сфере, но и в сферах политики и экономики. "Этот документ не гарантия чего-то, он определяет границы в вопросах сотрудничества Америки и Грузии, что же касается гарантий безопасности, то это произойдет при вступлении в НАТО", - пояснил М.Брайза.

Текст Хартии о стратегическом партнерстве между США и Грузией обнародуют после ее подписания. Церемония подписания Хартии запланирована на 9 января в Вашингтоне. Ее подпишут госсекретарь США и министр иностранных дел Грузии. Грузинская делегация уже направилась в США. Ранее подписание Хартии планировалось на 4 января, но дата церемонии была перенесена из-за событий на Ближнем Востоке.

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