ЕС не давал согласия на строительство "Северного потока"

Глава МИД Эстонии Урмас Паэт опроверг утверждение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, что все страны ЕС дали свое согласие на строительство газопровода Nord Stream и готовы поддержать проект, сообщила пресс-служба эстонского МИД.

"Страны ЕС не могли даже теоретически дать согласие на прокладку российско-германского газопровода Nord Stream, поскольку до сих пор не проведена оценка воздействия строительства на окружающую среду", - заявил Паэт, комментируя утверждение Шредера, что все страны ЕС уже согласились на осуществление этого проекта и теперь ответственностью каждого члена ЕС является поддержка этой позиции. Об этом Шредер в качестве председателя комитета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream AG сообщил на встрече с премьером РФ Владимиром Путиным.

Паэт пояснил, что все страны ЕС, через которые должен пройти трубопровод, желают получить оценку воздействия строительства и управления на окружающую среду. По словам главы МИД Эстонии, окончательное решение будет принято только после получения подобной оценки.

Глава эстонского МИД считает, что Россия и "Газпром" могут использовать нынешнюю кризисную ситуацию с поставками российского газа европейским потребителям, пытаясь убедить Европу, что транзитным странам доверять нельзя.

Он призвал ЕС к поискам альтернатив в вопросе поставок газа.

Сегодняшняя ситуация вокруг транзита российского газа через территорию Украины актуализирует задачу по строительству газопровода Nord Stream ("Северный поток"), который пройдет по дну Балтийского моря, заявил в среду Владимир Путин.

РИА "Новости"