ЕС не давал согласия на строительство "Северного потока"
Объясняет МИД Эстонии
Глава МИД Эстонии Урмас Паэт опроверг утверждение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, что все страны ЕС дали свое согласие на строительство газопровода Nord Stream и готовы поддержать проект, сообщила пресс-служба эстонского МИД.
"Страны ЕС не могли даже теоретически дать согласие на прокладку российско-германского газопровода Nord Stream, поскольку до сих пор не проведена оценка воздействия строительства на окружающую среду", - заявил Паэт, комментируя утверждение Шредера, что все страны ЕС уже согласились на осуществление этого проекта и теперь ответственностью каждого члена ЕС является поддержка этой позиции. Об этом Шредер в качестве председателя комитета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream AG сообщил на встрече с премьером РФ Владимиром Путиным.
Паэт пояснил, что все страны ЕС, через которые должен пройти трубопровод, желают получить оценку воздействия строительства и управления на окружающую среду. По словам главы МИД Эстонии, окончательное решение будет принято только после получения подобной оценки.
Глава эстонского МИД считает, что Россия и "Газпром" могут использовать нынешнюю кризисную ситуацию с поставками российского газа европейским потребителям, пытаясь убедить Европу, что транзитным странам доверять нельзя.
Он призвал ЕС к поискам альтернатив в вопросе поставок газа.
Сегодняшняя ситуация вокруг транзита российского газа через территорию Украины актуализирует задачу по строительству газопровода Nord Stream ("Северный поток"), который пройдет по дну Балтийского моря, заявил в среду Владимир Путин.