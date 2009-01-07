Главам Нафтогаза и Газпрома проще встретиться в Брюсселе

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА завтра едет в Брюссель, где может провести встречу и переговоры с главой ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Об этом сообщил УНИАН начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Возможно, что Олег ДУБИНА проведет встречу с Алексеем МИЛЛЕРОМ завтра в Брюсселе», - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он сообщил, что поездка О.ДУБИНЫ в Москву завтра не состоится.

Как сообщал УНИАН, на 8 января планировалась поездка О.ДУБИНЫ в Москву для проведения газовых переговоров.

В то же время, утром 8 января должно состояться чрезвычайное заседание по газу Комитета по вопросам иностранных дел Европейского Парламента в Брюсселе. В этом заседании примет участие А.МИЛЛЕР. От Украины – заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Также сообщалось, что завтра Президент Европарламента Ханс-Герт ПЁТТЕРИНГ встретится с представителями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Согласно сообщению, встречи состоятся после заседания Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

В 13.00 по среднеевропейскому времени Х.-Г.ПЁТТЕРИНГ встретится с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО, вице-премьер-министром Григорием НЕМЫРЕЙ, министром энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ, председателем Комитет по вопросам евроинтеграции Верховной Рады Борисом ТАРАСЮКОМ.

Сразу после этого Президент Европарламента также планирует встретиться с председателем правления ОАО «Газпром» А.МИЛЛЕРОМ, председателем Комитета по вопросам иностранных дел Госдумы России Константином КОСАЧЕВЫМ и председателем Комитета по вопросам энергетики Госдумы России Юрием ЛИПАТОВЫМ.