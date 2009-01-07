Лидеры ХАМАС согласились на ежедневное трехчасовое перемирие

Член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук 7 января заявил, что боевики не станут подвергать ракетным обстрелам территорию Израиля в те часы, когда ЦАХАЛ не будет вести боевых действий в секторе Газа, сообщает Лента.русо ссылкой на France Presse.

Таким образом руководство исламистов отреагировало на заявление командования Армии обороны Израиля о готовности ежедневно с 13:00 до 16:00 прекращать огонь в зоне конфликта.

Напомним, что израильтяне пошли на этот шаг из гуманитарных соображений. По мнению командиров ЦАХАЛа, трех часов в день должно быть достаточно для прохождения в сектор Газа колонн с гуманитарной помощью и пополнения местным населением запасов продовольствия и питьевой воды.

В ЦАХАЛе заявили, что будут придерживаться перемирия только до тех пор, пока с подконтрольной ХАМАСу территории не будет запущена хоть одна ракета в направлении Израиля.

Первый период прекращения огня начался после полудня 7 января.