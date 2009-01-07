В Еврокомиссии считают неадекватными действия России

12:49, 07 января 2009
Мир
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Олег Дубина узнал об этом по телефону

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что в Европейской комиссии считают «неадекватными» действия России по прекращению поставок газа через Украину на экспорт в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге .

О.ДУБИНА отметил, что сегодня утром провел телефонный разговор с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

«Он подтвердил, что действия российской стороны совершенно непонятны и неадекватны», - сказал О.ДУБИНА.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год, однако продолжал осуществлять через украинскую территорию транзит газа европейским потребителям.

Сегодня утром Россия полностью прекратила поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.

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