Еврокомиссия не будет посредником в переговорах Украины и России

Еврокомиссия не рассматривает возможности выступать посредником в переговорах Украины с Россией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

«На данный момент Комиссия не рассматривает возможности быть посредником в двустороннем конфликте», - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что Комиссия призывает обе стороны вернуться за стол переговоров.