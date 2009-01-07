Еврокомиссия не будет посредником в переговорах Украины и России
00:03, 07 января 2009Мир
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По крайней мере, пока
Еврокомиссия не рассматривает возможности выступать посредником в переговорах Украины с Россией.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.
«На данный момент Комиссия не рассматривает возможности быть посредником в двустороннем конфликте», - сказал он.
Представитель Еврокомиссии отметил, что Комиссия призывает обе стороны вернуться за стол переговоров.
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