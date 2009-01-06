Словакия просит "не брать Европу в заложники"

Власти Словакии намерены ввести "режим чрезвычайного положения" в связи со снижением поставок российского газа на 70% через Украину в ночь с понедельника на вторник.

Об этом передают РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

«Главная газовая компания Словакии Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) "введет режим чрезвычайного положения в 01.00 по Гринвичу", - заявил министр экономики Словакии Любомир ЯГНАТЕК на пресс-конференции в Братиславе.

"Поставки газа оптовикам могут сократиться, но мы делаем все возможное, чтобы спасти дома, больницы и школы", - сказал министр.

Л.ЯГНАТЕК добавил, что Словакия выразит России и Украине протест и просьбу разрешить их коммерческий спор и не брать Европу в «заложники».