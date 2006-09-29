Первая космическая туристка вернулась на Землю

Экипаж 13-й экспедиции на МКС, а также первая космическая туристка Ануш Ансари благополучно вернулись на Землю. Утром в пятницу около 5:13 по московскому времени спускаемый аппарат корабля "Союз ТМА-8" с космонавтами штатно приземлился в расчетном районе Казахстана, примерно в 87 километрах к северу от поселка Аркалык, сообщает РИА Новости.

Поисковая группа уже обнаружила приземлившуюся капсулу. "Первая космическая туристка и экипаж 13-й экспедиции нормально перенес снижение и посадку, настроение бодрое", - сообщил в подмосковный Центр управления полетами представитель Службы поиска и спасания.

В состав 13-й экспедиции на МКС входили россиянин Павел Виноградов и американец Джеффри Уильямс.

Новыми "хозяевами" станции на полгода стали россиянин Михаил Тюрин и американец Майкл Лопес-Алегриа, прилетевшие на МКС на "Союзе ТМА-9" 20 сентября 2006 года.

Лента.ру