Израиль не прекратит операцию против ХАМАС

Израиль не станет прекращать наземную операцию против движения "Хамас", заявил израильский президент Шимон Перес в интервью одному из американских телеканалов. "Мы не собираемся ни оккупировать сектор Газа, ни сокрушать "Хамас", но намерены уничтожить терроризм", - подчеркнул израильский лидер. "Мы не допустим, чтобы "Хамас" продолжал обстрел", - отметил Ш.Перес и добавил, что "Хамас нуждается в хорошем уроке", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на SkyNews.