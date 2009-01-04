Израиль не прекратит операцию против ХАМАС

23:08, 04 января 2009
Мир
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Заявил президент страны

Израиль не станет прекращать наземную операцию против движения "Хамас", заявил израильский президент Шимон Перес в интервью одному из американских телеканалов. "Мы не собираемся ни оккупировать сектор Газа, ни сокрушать "Хамас", но намерены уничтожить терроризм", - подчеркнул израильский лидер. "Мы не допустим, чтобы "Хамас" продолжал обстрел", - отметил Ш.Перес и добавил, что "Хамас нуждается в хорошем уроке", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на SkyNews.

 

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