МВД Грузии отрицает переброску войск к абхазской границе

Грузия отрицает переброску своих войск к границе с Абхазией, заявил официальный представитель МВД Грузии Шота Утиашвили в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в воскресенье.

"Никакую переброску войск к границам с Абхазией Грузия не проводит", - сказал он, комментируя появившиеся в СМИ информацию о том, что Тбилиси скрытно стягивает свои войска в приграничные с Абхазией районы.

По его словам, грузинская сторона проинформировала общественность о произошедшем в воскресенье утром обстреле грузинских позиций со стороны абхазского села Пичори.

"К счастью, пострадавших нет. Это становится тенденцией, когда наши войска, наши позиции и наше население обстреливают с территории, которая контролируется российскими войсками. Никакие войска в ответ Грузия стягивать не собирается", - заключил Утиашвили.

В тоже время в Сухуми опровергают слова Утиашвили. Как заявил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, абхазские наблюдатели фиксируют переброску грузинских войск к границе с Абхазией. "Это факт, это подтверждено, и наблюдатели все это видят и знают", - сказал Шамба в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Дипломат также опроверг заявления МВД Грузии о том, что со стороны абхазского села Пичори в воскресенье утром был открыт огонь по полицейскому посту у грузинского села Ганмухури Зугдидского района.

"Никакой стрельбы с нашей стороны нет", - заявил он.

РИА "Новости"