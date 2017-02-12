Умер джазовый певец Эл Джерро

Об этом со ссылкой на его агента сообщает ВВС Украина.

«Причина его смерти достоверно не известна. В последнее время он находился в госпитале», - говорится в сообщении.

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В этом месяце он прекратил гастроли, которыми занимался почти 50 лет.

Джерро был известен своими ритмичными и блюзовыми песнями, а также написанием композиции к телевизионному сериалу "Детективное агентство "Лунный свет", в котором снялись известные актеры Сибилл Шеперд и Брюс Уиллис.

Як повідомляв УНІАН, 28 января умер британский актер Джон Хёрт.

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