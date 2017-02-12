Умер джазовый певец Эл Джерро
22:26, 12 февраля 2017Мир
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Семикратный обладатель музыкальной премии "Грэмми" и джазовый певец Эл Джерро умер в Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет.
Эл Джерро / REUTERS
Об этом со ссылкой на его агента сообщает ВВС Украина.
«Причина его смерти достоверно не известна. В последнее время он находился в госпитале», - говорится в сообщении.
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В этом месяце он прекратил гастроли, которыми занимался почти 50 лет.
Джерро был известен своими ритмичными и блюзовыми песнями, а также написанием композиции к телевизионному сериалу "Детективное агентство "Лунный свет", в котором снялись известные актеры Сибилл Шеперд и Брюс Уиллис.
Як повідомляв УНІАН, 28 января умер британский актер Джон Хёрт.
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