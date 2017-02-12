В Туркменистане прошли выборы президента, явка составила 97%

На выборы президента в Туркмении в воскресенье, 12 февраля, пришли более 97 процентов избирателей, сообщил ЦИК страны. К моменту закрытия избирательных участков в 19 часов по местному времени проголосовали более трех миллионов человек, передает DW.

Явка, по данным комитета, колебалась от 96,5 до 98 процентов в зависимости от велаята - области.

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Согласно конституции Туркмении, избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По новым правилам президентский срок составляет не пять, а семь лет. Эксперты отмечают, что увеличение этого срока было закреплено в законодательстве только накануне избирательной кампании.

На пост президента страны в третий раз баллотировался Гурбангулы Бердымухамедов, а также восемь его конкурентов, утвержденных ЦИК в качестве официальных кандидатов. Между тем политическая оппозиция, действующая в изгнании со времен Туркменбаши, неоднократно предлагала включить в списки своего кандидата, но в Ашхабаде эти предложения игнорируют.

Отмечается, что в 2012 году, заменив программу развития республики "21 век - золотое столетие туркмен" своего предшественника на собственную концепцию "эпохи Великого возрождения", Гурбангулы Бердымухамедов вышел на выборы против семи других кандидатов. Эти семеро не набрали против одного и трех процентов голосов. Первые, внеочередные, выборы главы государства состоялись в 2007 году, после смерти Сапармурата Ниязова. Тогда Бердымухамедов - вице-премьер при Туркменбаши - победил пятерых "конкурентов", набрав более 89 процентов голосов.

Туркмения располагает четвертыми по величине месторождениями природного газа в мире. При этом, согласно Индексу человеческого развития ООН, ни в одной из бывших советских республик с высоким национальным доходом население не находится в столь бедственном положении, как в Туркмении. Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова. На выборах 12 февраля присутствовали шесть международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До сих пор ОБСЕ ни разу не называла выборы в стране ни честными, ни справедливыми.