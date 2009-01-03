Медведев заплатил за Путина в горнолыжном кафе в Сочи

Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин, покатавшись на лыжах на склоне горнолыжного комплекса "Поляна" под Сочи, зашли в горнолыжное кафе, где выпили чаю, сообщает РИА "Новости" .

Путин и Медведев в субботу вместе катались на лыжах. Они встретились на склоне горы, покатались, а затем долго общались с отдыхающими. Люди поздравляли президента и премьера с Новым годом, желали здоровья и счастья.

Во время чаепития к ним присоединились вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий подготовку к Олимпиаде, и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

Попив чаю, они расплатились по счету, причем платил Медведев.

"За все платит президент", - пошутил Путин.

"У меня работа такая", - ответил Медведев.