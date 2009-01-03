Прекращением поставок газа Россия навредила своему имиджу

Прекращением поставок газа в Украину Россия навредила своему имиджу.

Такое мнение высказал вице-министр правительства Польши Адам ШЕЙНФЕЛЬД в программе TVN 24.

«Ситуация в Украине не создает позитивного имиджа россиянам... Эта ситуация вынуждает другие европейские страны ... задуматься, как обеспечить себя (энергоносителями) в будущем», - сказал он.

А.ШЕЙНФЕЛЬД отметил неконструктивный подход российской стороны во время газовых переговоров с Украиной. «Переговоры в ситуации, когда приставляется пистолет к голове, не является переговорами», - считает он.

Вице-министр отметил, что Россия имеет полное право самостоятельно устанавливать цены на собственные энергоносители, но нужно обращать внимание также на «инструменты, которыми это делается».

А.ШЕЙНФЕЛЬД также отметил, что сокращение поставок газа критически не угрожает энергетической безопасности Польши, поскольку от импортного газа зависит лишь химическая промышленность.

По данным экспертов, энергобаланс Польши на 65% обеспечивается углем, на 19% - нефтью, на 11% - газом, другими видами энергоносителей - 5%.

По словам вице-министра, ситуация в Польше не является критической.

По разным данным, накануне поставки российского газа в Польшу через Украину уменьшились от 6 до 11%, но власти ПР договорились об увеличении транзита через Беларусь.

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 15 млрд. кубометров газа, около 40% из которого покрывает за счет собственной добычи. В 2007 году Польша импортировала свыше 9,2 млрд. кубометров газа, почти 70% из которого из РФ.

Поляки получают 40% газа через украинскую газотранспортную систему, 60% - через Беларусь.