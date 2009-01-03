Из Сектора Газа эвакуировано 46 граждан Украины

По сообщению дипломатических представительств Украины в Государстве Израиль и в Хашимитском Королевстве Иордания, 2 января с территории Сектора Газа было эвакуировано 46 граждан Украины (13 взрослых и 33 ребенка), которые выразили желание вернуться на Родину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 45 украинских граждан (12 взрослых и 33 ребенка) сегодня ночью вылетели двумя самолетами МЧС России из Иордании и к утру прибыли в Москву.

Один гражданин Украины выразил желание самостоятельно возвращаться из Иордании в Украину.

В аэропорту „Домодедово” (г. Москва) соотечественников встретили представители Посольства Украины в Российской Федерации. Эвакуированным было оказано содействие в беспрепятственном прохождении паспортного и таможенного контроля, размещении в гостинице и обеспечении питанием. Посольством были также приобретены билеты для переезда украинских граждан по железной дороге к месту жительства в Украине.

Как сообщалось, Израиль проводит в Секторе Газа массированную военную операцию в ответ на ракетный обстрел израильских территорий палестинскими боевиками.

По данным ООН, за неделю израильской операции в Газе погибло по меньшей мере 320 человек. Четверть из них в ООН считают мирными жителями. Палестинцы, в свою очередь, подвергли территорию Израиля новому ракетному обстрелу, в результате которого погибли четыре человека.