Запуск ракеты КНДР: реакция Трампа и Абэ, данные Пентагона и возможные ответы Пхеньяну

США полностью поддерживают Японию в свете последнего ракетного запуска КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

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По словам американского президента, Соединенные Штаты «на 100 процентов» поддерживают Японию. Трамп отметил, что с его точки зрения Япония является «отличным союзником» для США.

В свою очередь, Синдзо Абэ назвал проведенное Северной Кореей ракетное испытание «абсолютно неприемлемым». Также глава японского правительства подчеркнул, что власти КНДР должны придерживаться резолюций, принятых ранее Советом безопасности ООН.

Северная Корея провела очередное ракетное испытание утром 12 февраля. Баллистическая ракета была запущена с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела порядка 500 км и упала в Японское море, передает РБК.

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По данным Пентагона, запущенная ракета не являлась межконтинентальной. Как считают американские военные, КНДР запустила ракету средней дальности. В военном ведомстве США подчеркнули, что отслеживали траекторию ракеты над территорией Северной Кореи и Японского моря.

Источник в администрации США допустил возможность ужесточения санкций против КНДР в связи с проведенным испытанием. Кроме того, в списке возможных мер против Пхеньяна рассматривается увеличение военного присутствия США на Корейском полуострове и ускорение размещения системы ПРО в Южной Корее.