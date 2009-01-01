Украина предложила привлечь ЕС к переговорам по газу

Власти Украины направили ноту в Посольство России в Киеве с призывом о "немедленном продолжении" переговоров по разрешению газового кризиса между двумя странами.

Об этом сообщает в четверг агентство «Франс Пресс» со ссылкой Секретариат Президента Украины, передает РИА Новости.

"Нота содержит предложение о немедленном возобновлении переговоров и приглашении на них представителей Еврокомиссии", - заявил в интервью агентству представитель Президента Украины по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщалось, проходившие в среду в Москве переговоры с Украиной по газу завершились безрезультатно, поставки газа стране будут полностью прекращены с 09.00 1 января 2009 года.

По словам главы "Газпрома" А.МИЛЛЕРА, Москва в полном объеме продолжит поставку газа для своих потребителей в Европе.