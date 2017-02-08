Волонтеры рассказали о генерал-майоре РФ, подозреваемом в деле о сбитом над Донбассом MH17

Волонтёрами InformNapalm было установлено, настоящее имя "Хмурого" — Сергей Николаевич Дубинский, 9 августа 1962 года рождения.

То, что он являлся так называемым "заместителем министра обороны "ДНР", "начальником разведуправления армии "ДНР" и "героем Новороссии".

Так, в Великой Новосёлке Донецкой области прошло детство Дубинского и именно там он прожил несколько лет незадолго до военной агрессии Российской Федерации против Украины.

В 1980-1990-ые он служил в ВС СССР, а после в ВС РФ. В 1985-1987 годах служил заместителем командира и командиром разведроты 181-го мотострелкового полка в Кабуле (Афганистан).

В 1997 году Дубинский уволился в запас, оформил пенсию и до 2002 года вместе с семьёй проживал в Ростовской области (РФ).

Весной 2002 года, будучи в воинском звании "подполковника" был призван из запаса управления кадров Северокавказского военного округа (на сегодняшний день ЮВО РФ) и направлен для прохождения службы в составе Объединённой группировки войск на Северном Кавказе.

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В 2002-2004 годах служил командиром 974-го комендантской роты (в/ч 22727) и начальником разведки 194-й комендантской тактической группы. В 2004 году снова уволился в запас, однако при пересылке его личное дело потерялось, поэтому он де-факто остался на службе.

В 2005 году он переехал жить к матери в (Великую) Новосёлку, потом перебрался в дачный домик в село Сторожевое. Там он жил примерно до июня 2014-го.

В 2011-2012 годах во время одной из ревизий в частях Южного военного округа РФ была выявлена незаконная выплата пенсии "Хмурому" с 2004 года. Для решения этих вопросов в марте 2012 года он отправился в управление кадров ЮВО РФ, где ему выдали предписание в распоряжение командира воинской части 11659 для постановки на все виды обеспечения и подготовки к увольнению в запас.

В апреле "Хмурый" добился своего и был уволен в запас в звании "полковник".

"Скорее всего, такие привилегии были даны Дубинскому не просто так… Взамен он попал в списки "ихтамнет" ГРУ ГШ РФ, которое уже тогда готовилось к агрессии в Украине", - говорится в расследовании.

На оккупированной украинской территории Сергей Дубинский создаёт роту спецназа и разведывательный отдел, штаб которого располагался поначалу в Краматорске. В дальнейшем на базе созданных "подразделений" сформировал так называемое "Главное разведывательное управление ДНР", которое он и возглавил.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.