ЕСПЧ обязал Россию выплатить 183 тысячи евро участникам акций протеста

Суд в Страсбурге признал действия российских властей ограничивающими право на свободу собраний. По решению ЕСПЧ Москва обязана выплатить истцам в общей сложности 183,5 тыс. евро, передает Русская служба Би-би-си.

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В обращении в суд говорилось, что в период с 2009 по 2012 годы российские власти воспрепятствовали проведению 28 массовых акций, а их организаторов и участников подвергли задержаниям и судебным преследованиям.

В жалобе, которую удовлетворил ЕСПЧ, говорится, что на сегодняшний день на рассмотрении в суде в Страсбурге находятся более 80 заявлений о нарушении права на свободу собраний в России.