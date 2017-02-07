ЕСПЧ обязал Россию выплатить 183 тысячи евро участникам акций протеста
17:00, 07 февраля 2017Мир
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Европейский суд по правам человека удовлетворил иск 23 россиян, жаловавшихся на отказы российских властей согласовывать массовые мероприятия с последующим преследованием участников этих акций.
Иллюстрация / REUTERS
Суд в Страсбурге признал действия российских властей ограничивающими право на свободу собраний. По решению ЕСПЧ Москва обязана выплатить истцам в общей сложности 183,5 тыс. евро, передает Русская служба Би-би-си.
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В обращении в суд говорилось, что в период с 2009 по 2012 годы российские власти воспрепятствовали проведению 28 массовых акций, а их организаторов и участников подвергли задержаниям и судебным преследованиям.
В жалобе, которую удовлетворил ЕСПЧ, говорится, что на сегодняшний день на рассмотрении в суде в Страсбурге находятся более 80 заявлений о нарушении права на свободу собраний в России.
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