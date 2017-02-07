В Канаде осудили женщину, которая прятала тела шестерых младенцев в камере хранения

Обвинение по шести эпизодам сокрытия тел женщине предъявили в октябре 2014 года. Сотрудники компании, предоставлявшей ячейки в камере хранения, обнаружили зловонные останки в ее шкафчике, платеж за который был просрочен. Об этом пишет The Daily Mail.

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В ячейке обнаружили тела пяти мальчиков и девочки, акушерский возраст которых составлял 34-40 недель. Тела были упакованы в мешки для мусора, пластиковые контейнеры и ведра, там же лежали игрушки и детская одежда.

Одно тело было залито бетоном, другое – присыпано порошковым чистящим средством. Все они слишком сильно разложились, чтобы можно было определить причину смерти.

Анализ ДНК показал, что родителями всех шестерых детей были Гисбрехт и ее муж. Адвокаты женщины утверждали, что она хранила останки, а е прятала их.

Судья Мюррей Томпсон в суде Манитобы в Виннипеге решил, что Гисбрехт намеренно скрывала трупы, потому как при регистрации ячейки использовала неверный адрес идевичью фамилию. Он также принял показания экспертов, которые сделали вывод, что младенцы, предположительно, родились живыми.

У пары есть двое других детей. Каждый инцидент предусматривает до двух лет лишения свободы.