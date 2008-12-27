Литвин об Украине, России, друзьях и прагматизме

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что экономический прагматизм перевесит в украинско-российских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции «Итоги работы за 2008 год и задачи Верховной Рады Украины на 2009 год».

В.ЛИТВИН считает, что сложная ситуация в нашей стране покажет, какие страны являются действительными друзьями Украины. „Понятно, что это требует от нас прагматического подхода во внешней политике”, - отметил он.

Он сообщил, что завтра парламентская делегация отправляется в Москву. „Мы будем говорить о том, что нам на парламентском уровне сделать, чтобы отношения между Украиной и Россией не были на самой низкий точке и не на точке замерзания”, - сказал он.