Литвин об Украине, России, друзьях и прагматизме
Парламентская делегация едет в Москву
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что экономический прагматизм перевесит в украинско-российских отношениях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции «Итоги работы за 2008 год и задачи Верховной Рады Украины на 2009 год».
В.ЛИТВИН считает, что сложная ситуация в нашей стране покажет, какие страны являются действительными друзьями Украины. „Понятно, что это требует от нас прагматического подхода во внешней политике”, - отметил он.
Он сообщил, что завтра парламентская делегация отправляется в Москву. „Мы будем говорить о том, что нам на парламентском уровне сделать, чтобы отношения между Украиной и Россией не были на самой низкий точке и не на точке замерзания”, - сказал он.