Испытание Ираном баллистической ракеты: СБ ООН проведет экстренное совещание

Как передает РБК, экстренное совещание было инициировано США, чтобы обсудить запуск Ираном ракеты средней дальности вопреки международным договоренностям. В совещании примет участие постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Посол Израиля при ООН Дани Данон призвал Совбез «немедленно отреагировать на действия Ирана, которые представляют угрозу не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку».

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что подробности испытаний, проведенных Ираном, пока не известны.

Как сообщали Fox News и Reuters со ссылкой на неназванных чиновников в США, Иран провел испытания баллистической ракеты 29 января, в воскресенье, на полигоне в 140 км от Тегерана. Была запущена ракета средней дальности, которая пролетела 965 км и взорвалась.

Резолюция ООН 2231 призывает Тегеран не проводить испытания баллистических ракет в течение восьми лет. Данные рекомендации вступили в силу 20 июля 2015 года.