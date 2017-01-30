Филиппины расформируют спецотряды полиции для убийства наркоманов
00:51, 30 января 2017Мир
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Филиппины расформируют подразделения наркополиции, которые в ходе устроенной президентом страны Родриго Дутерте антинаркотической кампании убили около 6000 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.
Как уточняет издание, решение было принято после того, как наркополицейские похитили и убили южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу.
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Дутерте занял пост президента в мае 2016 года, пообещав избавить страну от наркопреступности. Он создал спецотряды полицейским, которым негласно разрешил убивать подозреваемых в продаже и употреблении наркотиков.
Политику Дурерте критиковали в ООН, США и Евросоюзе. Филиппинский лидер призывал не вмешиваться в дела его страны.
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