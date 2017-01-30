Филиппины расформируют спецотряды полиции для убийства наркоманов

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.

Как уточняет издание, решение было принято после того, как наркополицейские похитили и убили южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу.

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Дутерте занял пост президента в мае 2016 года, пообещав избавить страну от наркопреступности. Он создал спецотряды полицейским, которым негласно разрешил убивать подозреваемых в продаже и употреблении наркотиков.

Политику Дурерте критиковали в ООН, США и Евросоюзе. Филиппинский лидер призывал не вмешиваться в дела его страны.