Филиппины расформируют спецотряды полиции для убийства наркоманов

00:51, 30 января 2017
Мир
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Филиппины расформируют подразделения наркополиции, которые в ходе устроенной президентом страны Родриго Дутерте антинаркотической кампании убили около 6000 человек.

REUTERS

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.

Как уточняет издание, решение было принято после того, как наркополицейские похитили и убили южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу.

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Дутерте занял пост президента в мае 2016 года, пообещав избавить страну от наркопреступности. Он создал спецотряды полицейским, которым негласно разрешил убивать подозреваемых в продаже и употреблении наркотиков.

Политику Дурерте критиковали в ООН, США и Евросоюзе. Филиппинский лидер призывал не вмешиваться в дела его страны.

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Теги: #Филиппины