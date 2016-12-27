На Филиппинах изъята рекордная партия наркотиков
Власти Филиппин сообщают об изъятии тонны метамфетаминов по итогам антинаркотических операций в декабре на общую сумму примерно в 147 млн долларов.
По данным министерства юстиции Филиппин, речь идет о крупнейшей изъятой партии в истории страны, передает Русская служба Би-Би-Си.
Как сообщил глава филиппинского минюста Виталиано Агирре, в ходе серии спецопераций были также задержаны 10 человек.
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По словам министра, в минувшую пятницу в пригороде Манилы было изъято 560 кг метамфетамина на общую сумму в 67 млн долларов.
Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил курс на жесткую борьбу с наркоторговлей в стране, за что его критикуют многие правозащитники, а также власти США и ЕС.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Филиппин Родриго Дутерте впервые признался, что лично убивал подозреваемых в причастности к распространению наркотиков.
Признание прозвучало при обсуждении методов по борьбе с наркотиками, которые использует полиция Филиппин. По статистике полиции, с июля 2016 года (когда Дутерте фактически пришел к власти) в ходе проведения антинаркотической кампании были убиты около 5 тысяч человек.