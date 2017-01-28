В ООН призвали США и в дальнейшем предоставлять убежище беженцам

Управление Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международная организация по миграции (МОМ) призвали администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа продолжать предоставлять убежище беженцам.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление двух структурных подразделений ООН, которое было обнародовано в субботу, 28 января.

Таким образом в организации отреагировали на решение Трампа приостановить действие программы США по приему беженцев.

В заявлении подчеркивается, что программа переселения США является чрезвычайно важной и должна быть продолжена. "Потребности беженцев и мигрантов во всем мире еще не были столь острыми, и программа переселения США является одной из важнейших в мире", - говорится в документе.

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В заявлении подчеркивается, что, предоставляя беженцам убежище, США получают двойную выгоду: "во-первых, спасают людей, которые являются наиболее уязвимыми в мире, и, во-вторых, дают им возможность обогатить свои новые общества".

В Управлении ООН по делам беженцев и МОМ выражают надежду, что США и впредь "будут играть сильную лидерскую роль и продолжать давнюю традицию защиты тех, кто бежит от конфликтов и преследования".

Как сообщал УНИАН, Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.