Танцы дракона и грандиозные фейерверки: в Китае вовсю готовятся к году красного петуха (видео)
14:21, 27 января 2017Мир
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Его крик слышен за два километра, он умеет грустить и различает геометрические фигуры. А в качестве предка имеет тираннозавра - крупнейшего хищника всех времен. Символ этого года - петух - птица с характером.
По восточному календарю 2017 будет годом красного огненного петуха / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
У китайцев новый год петуха полноправно наступит 28 января.
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30 артистов на юго-западе страны станцевали уникальный танец дракона.
Все это сопровождалось грандиозными фейерверками.
Сразу в нескольких провинциях власть обещает устроить огромные световые и музыкальные шоу. Народные танцы и песни уже подготовили полторы тысячи артистов.
У китайцев новый год петуха полноправно наступит 28 января
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