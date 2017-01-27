Танцы дракона и грандиозные фейерверки: в Китае вовсю готовятся к году красного петуха (видео)

Его крик слышен за два километра, он умеет грустить и различает геометрические фигуры. А в качестве предка имеет тираннозавра - крупнейшего хищника всех времен. Символ этого года - петух - птица с характером.

Об этом говорится в сюжете ТСН. У китайцев новый год петуха полноправно наступит 28 января. Читайте такжеАвиакатастрофа омрачила День Австралии (видео) 30 артистов на юго-западе страны станцевали уникальный танец дракона. Все это сопровождалось грандиозными фейерверками. Сразу в нескольких провинциях власть обещает устроить огромные световые и музыкальные шоу. Народные танцы и песни уже подготовили полторы тысячи артистов.

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