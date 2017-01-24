Трампа пригласили 28 февраля выступить перед совместным заседанием обеих палат Конгресса США

18:23, 24 января 2017
Мир
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Спикер Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) от Республиканской партии Пол Райан пригласил президента США Дональда Трампа 28 февраля выступить перед совместным заседанием обеих палат Конгресса.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Fox News.

"Сегодня я приглашаю президента Трампа 28 февраля выступить перед совместной сессией Конгресса", - заявил Райан.

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Он добавил, что американские граждане и их представители в Конгрессе получат возможность непосредственно услышать от Трампа его видение будущего и совместной программы действий с членами Палаты представителей и сенаторами.

Райан назвал программу дальнейших действий "амбициозной повесткой дня".

"В течение очень долгого времени Вашингтон был слишком неуверенным в решении крупных проблем, с которыми сталкивается наша страна", - подчеркнул Райан.

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