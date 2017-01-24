Трампа пригласили 28 февраля выступить перед совместным заседанием обеих палат Конгресса США
Спикер Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) от Республиканской партии Пол Райан пригласил президента США Дональда Трампа 28 февраля выступить перед совместным заседанием обеих палат Конгресса.
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Fox News.
"Сегодня я приглашаю президента Трампа 28 февраля выступить перед совместной сессией Конгресса", - заявил Райан.
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Он добавил, что американские граждане и их представители в Конгрессе получат возможность непосредственно услышать от Трампа его видение будущего и совместной программы действий с членами Палаты представителей и сенаторами.
Райан назвал программу дальнейших действий "амбициозной повесткой дня".
"В течение очень долгого времени Вашингтон был слишком неуверенным в решении крупных проблем, с которыми сталкивается наша страна", - подчеркнул Райан.