Число жертв схода лавины на отель в Италии возросло до 12

Число жертв схода лавины на отель возросло до 12 человек, еще 17 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство ANSA.

Читайте такжеИз-под обломков отеля Rigopiano, разрушенного снежной лавиной, вытащили трех живых щенков

По информации издания, первых спасенных постояльцев отеля уже выписали из больницы, госпитализированными остаются двое детей и один взрослый, который перенес операцию на правой руке.

Ранее сообщалось, что жертвами схода лавины на отель в Италии стали 9 человек.

Как сообщал УНИАН, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. Во время спасательных работ из снежного плена вытащили 9 человек, в том числе 4 детей.

В понедельник, 23 января, из-под руин трехэтажного здания извлекли троих живых щенков, которые прятались в котельной отеля. Находка дала спасателям надежду на обнаружение новых уцелевших людей.

Отель Rigopiano расположен в регионе Абруццо, на окраине национального парка Гран-Сассо-и-Монти-делла-Лага, возле горы Корно-Гранде (2912 метров). По данным менеджмента отеля, во время трагедии в здании находились 35 человек – туристы и персонал.