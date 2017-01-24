Число жертв схода лавины на отель в Италии возросло до 12
На месте разрушенного отеля Rigopiano в Абруццо спасатели обнаружили тела еще трех погибших людей, сейчас их должны идентифицировать.
Число жертв схода лавины на отель возросло до 12 человек, еще 17 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство ANSA.
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По информации издания, первых спасенных постояльцев отеля уже выписали из больницы, госпитализированными остаются двое детей и один взрослый, который перенес операцию на правой руке.
Ранее сообщалось, что жертвами схода лавины на отель в Италии стали 9 человек.
Как сообщал УНИАН, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. Во время спасательных работ из снежного плена вытащили 9 человек, в том числе 4 детей.
В понедельник, 23 января, из-под руин трехэтажного здания извлекли троих живых щенков, которые прятались в котельной отеля. Находка дала спасателям надежду на обнаружение новых уцелевших людей.
Отель Rigopiano расположен в регионе Абруццо, на окраине национального парка Гран-Сассо-и-Монти-делла-Лага, возле горы Корно-Гранде (2912 метров). По данным менеджмента отеля, во время трагедии в здании находились 35 человек – туристы и персонал.