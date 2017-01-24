В жилом комплексе в восточной части Лондона произошел взрыв

Об этом сообщает издание Mirror.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что обломки зданий раскидало по близлежащим дорогам. В результате взрыва возник сильный пожар.

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На месте происшествия работают более 60 пожарных, кареты скорой помощи, отряды полиции. Десятки людей были эвакуированы из района.

Пока не известно, что стало причиной взрыва, полиция ведет расследование.

Предполагается, что взрыв произошел в многоквартирном доме во второй половине дня после 5 часов вечера.

Напомним, в пятницу, 20 января, в четырехэтажном доме в западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур произошел взрыв. По предварительной информации, причиной взрыва, вероятнее всего, стала утечка газа из-за технической неисправности.