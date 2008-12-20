В Японии произошло землетрясение

В субботу на северо-востоке главного японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Как передает "Газета.ру", подземные толчки различной силы ощущались в 16 из 47 японских префектур - от Аомори до Токио.

О пострадавших и ущербе пока не сообщается.

По данным Метеорологического управления Японии, очаг землетрясения залегал «на весьма небольшой глубине под дном океана вблизи тихоокеанского побережья региона Канто». В метеоуправлении предупредили о возможности «некоторого волнового движения», однако угроза цунами не объявлялась.