Голландский фрегат отправится навстречу пиратам

Правительство Нидерландов приняло в пятницу решение направить в середине будущего года к берегам Сомали фрегат "Эвертсен" (Evertsen), сообщила правительственная пресс-служба.

Командный фрегат "Эверстен" примет участие в начатой 8 декабря под эгидой Европейского союза операции "Аталанта" (Atalanta) по борьбе с пиратством. С середины августа по середину декабря 2009 года командование объединенными силами стран ЕС в районе Африканского Рога перейдет к Нидерландам. Именно в этот период там будет находится голландский фрегат.

В задачу участвующих в операции кораблей входит сопровождение судов с гуманитарными грузами ООН, наблюдение за районами Индийского океана, в которых активно действуют пираты для противодействия им, эскортирование мирных судов. Это - первая в истории морская операция Европейского союза. Помимо Нидерландов, в ней участвуют Франция, Великобритания, Греция и Испания. Ряд других стран ЕС рассматривают возможность своего участия в "Аталанте".

РИА “Новости”