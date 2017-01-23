Тысячи людей в Румынии вышли на антиправительственные протесты

По данным румынских СМИ, на митинг в столице вышли 20-30 тысяч человек, пишет Радио Свобода.

Акцию поддержал и президент Румынии Клаус Йоганнис, назвав возмущение граждан «справедливым».

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Главные акции протеста в Бухаресте проходят под стенами здания правительства и офиса правящей Социал-демократической партии.

В начале нового года правительство Румынии объявило об инициативе помиловании заключенных, обвинительный приговор не превышает 5 лет лишения свободы. Также правительство планирует декриминализировать правонарушения, связанные со злоупотреблением властью, если ущерб бюджета не превысил около 47,5 тысяч долларов.

Противники такого решения не исключили, что среди помилованных может оказаться председатель Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, который как раз отбывает двухлетний условный срок по обвинениям в махинациях на выборах.