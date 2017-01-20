В ЕС подтвердили участие в переговорах по Сирии в Астане

Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о том, пригласила ли Россия ЕС на переговоры в Астану.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС будет присутствовать на переговорах в Астане. Будут присутствовать официальные представители ЕС", - заявила представитель Еврокомиссии.

По ее словам, накануне высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини встретилась с министром иностранных дел Иордании, спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой и Министром иностранных дел Ирана.

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"Все, что я могу сказать - это то, что мы будем там присутствовать", - заявила представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о роли ЕС в предстоящих переговорах по Сирии в Астане.

Однако в Еврокомиссии не предоставили информации относительно того, кто будет возглавлять делегацию.

Как сообщал УНИАН, переговоры запланированы на 23 января в Астане.

Делегацию ООН на переговорах в Астане по мирному урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут 23 января, возглавит спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура.

Ранее сообщалось, что переговорщик сирийской оппозиции Мохаммед Аллуш заявил, что возглавит делегацию повстанцев на мирных переговоров, которые пройдут при поддержке России и Турции в Казахстане.